Le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) ne juge pas opportun d’organiser des manifestations de rue dans le contexte actuel. La formation politique dirigée par l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté appelle les Forces Vives de Guinée à renoncer à cette démarche. Dans un entretien accordé à Guinée360, le porte-parole du parti, Mohamed Cissé, a accusé la Haute autorité de la communication (HAC) de favoritisme dans la couverture médiatique assurée par les médias publics.

Guinée360 : La HAC a procédé à un tirage au sort pour sélectionner les partis politiques qui participeront au journal de campagne sur la RTG. Pourquoi le PEDN ne figure-t-il pas sur cette liste ?

Mohamed Cissé : Nous n’avons été conviés à aucune rencontre allant dans ce sens. En général, les partis politiques sont officiellement invités, surtout lorsque, comme nous, ils disposent d’un certificat de conformité sans réserve aux exigences légales. D’après le communiqué, seuls les partis ayant participé à une première réunion organisée par la HAC étaient concernés par le tirage. Or, nous n’avons jamais été invités à cette première rencontre.

La campagne commence demain, et certains partis ont déjà appelé à voter “Oui”. Quelle sera la consigne de vote du PEDN ?

Le PEDN fera, en temps voulu et sans passion, une communication claire sur le projet de Constitution ainsi que sur la tenue du référendum. Cela fait l’objet d’un processus de débat interne que nous souhaitons mener à terme avant de nous prononcer.

Quels moyens de communication le PEDN prévoit-il d’utiliser pour faire passer ses messages pendant la campagne ?

Le Parti est structuré du sommet à la base. Ces canaux structurels seront mobilisés lorsque les deux organes nationaux — le Bureau Politique de l’Espoir et le Bureau Exécutif National — auront statué sur le contenu des messages à diffuser.

Pensez-vous que l’exclusion de votre parti du processus médiatique pourrait être une manœuvre pour écarter des partis importants de la scène politique ?

Nous ne spéculons pas sur des intentions. Nous nous en tenons aux faits. Nous estimons simplement que la HAC aurait été plus efficace en convoquant de manière appropriée tous les acteurs politiques concernés.

Quel est votre avis sur la suspension des partis UFDG, RPG et PRP ?

Nous n’avons aucun avis particulier sur ce dossier. Nous avons nous-mêmes subi la même procédure, à l’issue de laquelle notre conformité a été reconnue. Nous n’avons pas suivi ce qu’il s’est passé ensuite concernant ces partis, car cela relève d’un différend entre eux et le MATD.

Les responsables de ces partis dénoncent une volonté de faire taire l’opposition. Partagez-vous cette analyse ?

Beaucoup de Guinéens ont toujours critiqué le trop grand nombre de partis politiques. Il ne s’agit pas ici de partis crédibles disposant d’une base militante réelle. C’est sur cette base qu’un référentiel a été défini. Le PEDN s’y est conformé. Quant aux autres, c’est à eux d’en apporter la preuve, et au MATD de trancher.

Les Forces Vives appellent à boycotter le processus du référendum à travers des manifestations prévues à partir du 5 septembre. Quelle est votre position sur cette initiative ?

Boycotter ou non est une décision que chacun est libre de prendre. Mais en ce qui concerne les manifestations, si elles sont de rue, le PEDN n’y participera pas. Nous pensons qu’il faut éviter les chemins qui mènent au pire.