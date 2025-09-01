En marge de la prochaine fenêtre internationale, le Syli national a entamé son regroupement à Kampala, en Ouganda. Le premier contingent, composé de six joueurs, est arrivé au quartier général de l’équipe dans la capitale ougandaise ce lundi. Deux forfaits ont également été signalés dans les rangs de l’équipe nationale.

Ce premier groupe rejoint Kampala en vue de la préparation des 7ᵉ et 8ᵉ journées des éliminatoires du Mondial 2026. Morlaye Sylla, Dembo Sylla, Balla Moussa Conté, Mory Konaté, Madiou Keïta et Seckou Oumar Sylla constituent le premier lot des joueurs présents au QG du Syli sur le sol ougandais.

Avec ces arrivées, le sélectionneur Paulo Duarte dispose désormais de huit éléments à Kampala, incluant les deux joueurs locaux sélectionnés — Alhassane Bangoura et Aboubacar Bachir Bangoura — déjà présents depuis le début du CHAN 2024. Le reste de la délégation, notamment Serhou Guirassy, est attendu dans la nuit de lundi à mardi matin.

Deux forfaits annoncés

La Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) a confirmé les forfaits de

Mohamed Aly Camara et Ibrahima Sory Bangoura.

Mohamed Aly Camara, défenseur de Maccabi Tel Aviv, justifie son absence pour des raisons familiales et a décidé de ne pas effectuer le voyage.

Ibrahima Sory Bangoura, de KRC Genk, est indisponible en raison d’une gêne persistante à la cheville, comme l’a indiqué son club dans une correspondance adressée au staff médical du Syli national.

Deux renforts appelés

Pour pallier ces absences, le staff technique a convoqué Camara Ousmane (FC Astana, Kazakhstan) et Camara Ibrahima (Radomiak, Pologne), figurant sur la liste d’attente. Selon un communiqué de la FEGUIFOOT publié sur sa page Facebook, les deux joueurs rejoindront le groupe à Kampala dans les prochaines heures.

Le sélectionneur Paulo Duarte et ses hommes affronteront la Somalie vendredi prochain au stade Nelson Mandela de Kampala, avant de recevoir l’Algérie à Casablanca trois jours plus tard