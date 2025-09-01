Un violent tremblement de terre de magnitude 6 a frappé l’est de l’Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi 1er septembre2025, causant la mort d’au moins 800 personnes selon un premier bilan et réduisant des villages entiers en ruines. Déjà meurtri par des décennies de guerre et de catastrophes naturelles, le pays replonge dans la douleur des grandes tragédies sismiques.

Suite à ce drame, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exprimé sa solidarité. « J’adresse mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a-t-il déclaré sur le réseau social X. Il rassure que l’équipe des Nations Unies en Afghanistan est mobilisée et ne ménagera aucun effort pour aider les populations dans le besoin.

Selon l’ONU, quatre provinces orientales, dont Nangarhar et Kunar, figurent parmi les plus durement touchées. Des centaines de maisons construites à flanc de colline se sont effondrées en cascade. « Lorsqu’un tremblement de terre de cette ampleur se produit, les habitations s’écroulent littéralement les unes sur les autres », a expliqué Salam Al-Jabani, représentant de l’UNICEF. Il ajoute que « comme il était très tard dans la nuit, les familles dormaient chez elles, et c’est pourquoi les pertes humaines sont si importantes. »

Le séisme, survenu peu après minuit à seulement huit kilomètres de profondeur, a été ressenti jusqu’à Kaboul et Islamabad, les capitales afghane et pakistanaise. Mais ce sont les zones rurales, isolées et démunies, qui ont payé le plus lourd tribut. De nombreux habitants seraient toujours piégés sous les décombres.

Les opérations de secours se heurtent à un terrain particulièrement difficile. Dans plusieurs districts de Kunar, certaines vallées ne sont accessibles qu’après trois heures de marche. Le Bureau des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a indiqué que les autorités talibanes de facto avaient mobilisé des moyens pour rouvrir les routes, mais certains villages restent totalement coupés du monde. Les blessés les plus graves ont été héliportés vers Jalalabad et Asadabad, dans l’est du pays.