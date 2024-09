Dans une récente interview accordée à La Voix d’Amérique, le président de l’UFDG a salué la tenue du procès des événements du 28 septembre 2009. Toutefois, Cellou Dalein Diallo, lui-même victime, a exprimé des critiques sur son déroulement.

Bien qu’il reconnaisse l’importance d’avoir enfin organisé ce procès après 13 ans d’attente, il n’a pas manqué de souligner certaines imperfections et questions qui sont restées non résolues. “Je me réjouis que ce procès ait pu avoir lieu après tant d’années d’attente. Sa retransmission en direct, ainsi que les confrontations entre présumés coupables et victimes, constituent des avancées indéniables. Cependant, de nombreuses zones d’ombre subsistent”, a-t-il déclaré, faisant allusion notamment aux fosses communes qui n’ont pas été identifiées.

Parmi les lacunes relevées, Cellou Dalein Diallo a notamment évoqué les peines prononcées, qu’il juge inappropriées pour certains accusés. Il a également souligné que certaines personnes impliquées dans les événements ont été épargnées, tandis que d’autres ont fait l’objet de mesures, influencées par des considérations qu’il estime non judiciaires.

Malgré ces critiques, l’opposant reconnaît les progrès accomplis : “Il s’agit du premier procès de ce genre en Guinée, et cela mérite d’être salué. Même si le procès n’a pas été parfait, il marque un pas en avant pour notre justice. La tenue de ce procès, bien que tardive, représente un progrès que nous n’avions jamais vu auparavant.”

Au total, 12 personnes étaient poursuivies, dont Moussa Dadis Camara, le chef de la junte, mais 8 seulement ont été condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison.

Le massacre du 28 septembre 2009 au stade éponyme a fait plus de 157 morts, 109 femmes violés ainsi que des portés disparus.