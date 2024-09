L’avion transportant le président de la transition guinéenne et son épouse a atterri à l’Aéroport International de Pékin à 14 heures locales (soit 6 heures GMT). Le Général Mamadi Doumbouya participe au 9ᵉ Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC).

À sa descente de l’avion, le couple présidentiel a été reçu avec les honneurs par les hautes autorités chinoises, incluant des représentants éminents du Parti Communiste Chinois, du gouvernement central et de la municipalité de Pékin, ainsi que par l’Ambassadeur de Guinée en République Populaire de Chine.

Le chef de l’État est accompagné par une forte délégation, composée notamment du Ministre Directeur de la Présidence, Djiba Diakité, du Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger, Dr Morissanda Kouyaté, du Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, Ismaël Nabé, du Ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, du Ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, Mahamadou Abdoulaye Diallo, et du Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé. Étaient également présents le Conseiller à la Présidence, Ousmane Doumbouya, le Ministre Directeur de Cabinet de la Primature, Mohamed Lamine Sy Savané, ainsi que plusieurs autres hauts cadres, ont rapporté les services de communication de la présidence.