Alors que plusieurs membres du gouvernement sillonnent actuellement l’intérieur du pays dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle Constitution, des voix critiques s’élèvent au sein de l’opposition. Rafiou Sow, président du Parti du Renouveau et du Progrès (PRP), dénonce une campagne déguisée de promotion du “oui”, bien loin, selon lui, d’un exercice d’explication neutre du texte.

“Ce n’est pas du tout une vulgarisation. Ils sont en train de faire campagne pour le oui à une Constitution dont les Guinéens n’ont même pas pris connaissance. Ce n’est pas une vulgarisation. Je pense que ces gens-là ne savent pas ce qu’est une vulgarisation”, a-t-il fustigé.

L’opposant salue toutefois la mise en garde récente du Premier ministre Bah Oury, qui a rappelé que cette opération devait rester une démarche d’information impartiale.

“Je salue d’ailleurs le Premier ministre qui a tout dernièrement essayé de les recadrer en leur disant que ce n’est pas une campagne pour un oui, mais plutôt une vulgarisation. S’il faut mettre la Constitution à la disposition des citoyens, il faut les expliquer tout simplement. Pas de commentaire, mais uniquement c’est écrit pour qu’ils apprécient eux-mêmes.”

Mais pour Rafiou Sow, cette confusion volontaire entre information et propagande constitue un risque majeur pour la stabilité du pays.

“Malheureusement, c’est une campagne qui a commencé avant l’heure. Et nous dénonçons cela aussi. Nous disons que tout ça, ça risque de nous conduire vers le chaos”, prévient-il.

En conclusion, il adresse un message de mobilisation à ses militants et à l’ensemble des citoyens.

“Je dirais aux citoyens guinéens, à nos militants et sympathisants, de rester mobilisés, d’exiger à ce que les choses soient transparentes, à ce que le Général reste sur ses engagements, qui est ce cadre de dialogue pour discuter ensemble de la conduite de la transition. […] Et de ne pas négocier leur avenir politique simplement pour aujourd’hui.”