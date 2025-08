La cérémonie de passation de service au ministère du Commerce s’est tenue ce vendredi 1er août 2025, marquant l’entrée en fonction officielle de Madame Fatima Camara, récemment nommée à la tête de ce département .

L’événement s’est déroulé en présence de membres du CNRD, de représentants du gouvernement, ainsi que de plusieurs autorités administratives. Dans son discours d’ouverture, le ministre secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît Kamano, a rappelé le caractère républicain de cette transition, symbole de continuité de l’État. Il a également précisé que la dissociation des portefeuilles du Commerce et de l’Industrie s’inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités institutionnelles et de performance économique. « Il ne s’agit pas d’une division, mais d’un renforcement : celui du ministère du Commerce, d’un côté, et de celui de l’Industrie et des PME, de l’autre », a-t-elle martelé.

Prenant la parole à son tour, Madame Fatima Camara s’est dite « très émue» par l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. Elle a exprimé sa volonté de placer son mandat sous le signe de l’engagement, de la performance et du service à la nation. « Je quitte une famille, celle du ministère de la Pêche, et j’en retrouve une autre ici, au Commerce. Merci beaucoup pour l’accueil chaleureux. »

La nouvelle ministre a ensuite rendu grâce à Dieu, adressé ses remerciements au président Mamadi Doumbouya pour la confiance renouvelée, et salué l’accompagnement du Premier ministre. Elle a également exprimé sa gratitude envers son époux, sa famille et ses proches pour leur soutien indéfectible. « Je tiens à saluer avec reconnaissance le travail accompli par Madame la ministre sortante, Dr Kaka Sidibé. Grâce à sa vision et son engagement, de nombreux acquis ont été enregistrés dans ce ministère. Je me considère chanceuse de lui succéder et je m’engage à préserver et valoriser son héritage. »

Consciente des attentes placées en elle, Fatima Camara a exposé les grandes lignes de sa feuille de route, en cohérence avec la lettre de mission reçue. Ses priorités incluent :

l’amélioration de l’accès des citoyens aux produits essentiels ;

la modernisation des infrastructures de stockage ;

la structuration des échanges intérieurs ;

la régulation du marché ;

le développement du commerce extérieur ;

la promotion du commerce numérique ;

le renforcement des standards de qualité des produits ;

et l’augmentation des exportations guinéennes.

Elle a insisté sur l’importance d’une mobilisation collective de toutes les composantes du ministère : directions nationales, agences, services déconcentrés, personnel d’appui et partenaires techniques. « Nous formerons une seule équipe, déterminée, rigoureuse, orientée vers l’impact et attachée à la transparence. Je serai à vos côtés pour construire une culture de performance et reconnaître les mérites. Avec méthode, discipline et engagement, nous ferons la différence. Que Dieu nous éclaire et fortifie notre engagement. Qu’il guide chacune de nos décisions », a conclu la ministre Fatima Camara.