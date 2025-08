Après une participation remarquée à la 4ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations de mini-football, la Guinée franchit un nouveau cap dans sa volonté de rayonner sur cette discipline émergente. En plus d’avoir été désignée pays hôte de la CAN 2027, Conakry abritera le siège de la Confédération africaine de mini-football pour les dix prochaines années.

Quelques semaines après avoir atteint les demi-finales de la CAN de mini-foot, la Guinée récolte les fruits de ses efforts. Une délégation de la Confédération africaine de mini-football, conduite par son président Achraf Ben Salah, a récemment séjourné trois jours à Conakry. Cette visite a permis de passer en revue plusieurs infrastructures sportives en rénovation ou en construction, notamment les stades du 28 Septembre et de Nongo, le Parc urbain de Conakry ainsi que les centres d’insertion pour jeunes de Cosa et de Sangoyah.

Un projet ambitieux à l’échelle nationale

Au-delà de la CAN 2027, les autorités guinéennes ont également annoncé un vaste projet de construction de 57 terrains de mini-football à travers le pays. L’objectif : instaurer des championnats communaux et préfectoraux afin d’ancrer durablement la discipline dans les habitudes sportives locales.

Pour Kéamou Bogolo Haba, récemment reconduit à la tête du ministère des Sports, cette dynamique s’inscrit dans une stratégie à long terme :

« Nous construisons des infrastructures aux normes internationales, prêtes à accueillir des compétitions de haut niveau. Notre plan s’étale sur 15 ans, avec l’ambition de poser des fondations solides pour le sport guinéen. Il ne s’agit pas de bâtir pour abandonner. Nous misons sur des événements structurants, soutenus par des fédérations solides. Le mini-football en est un parfait exemple », a-t-il déclaré avec enthousiasme.

Le siège continental à Conakry pour dix ans

Autre annonce majeure : l’installation du siège de la Confédération africaine de mini-football à Conakry pour la prochaine décennie.

« Nous allons faire de Conakry la capitale africaine du mini-football. Je suis agréablement surpris par la dynamique et le pragmatisme des autorités guinéennes. Nous sommes très satisfaits », a salué Achraf Ben Salah, président de la Confédération.

La Fédération guinéenne voit plus loin

Du côté de la Fédération guinéenne de mini-football, l’heure est à la satisfaction mais aussi à l’ambition.

« C’est un sentiment de fierté. Notre équipe nationale a terminé 4e à la CAN et s’est qualifiée pour la Coupe du Monde. Nous voulons désormais structurer un championnat national avec 33 équipes réparties sur tout le territoire, pour que chaque communauté puisse avoir son club de référence. Avec l’implication de tous, nous y parviendrons », a assuré son président, Mamadou Goudoussy Diallo.

La Guinée semble bien décidée à faire du mini-football un levier de développement sportif, mais aussi un vecteur d’image à l’international. Une nouvelle ère s’ouvre ainsi pour cette discipline qui se joue à six, offrant à la jeunesse guinéenne un terrain d’expression et de réussite supplémentaire.