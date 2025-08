Dans le cadre de l’intensification de la lutte contre le trafic de stupéfiants à Conakry, les services spéciaux relevant de la Présidence ont présenté à la presse, ce vendredi 1er août 2025, deux individus suspectés d’activités illicites liées à la détention et à la vente de drogues dures, notamment du crack et de la cocaïne.

L’opération a été menée sous la direction du commissaire principal Mohamed Lamine Simakan et rendue publique par le commissaire principal Soropogui Foromo, chef de division à la Direction centrale de lutte contre le crime organisé. « Dans la nuit du 30 juillet 2025, aux environs de 22h, ces deux individus, dont Amadou Baidy Chérif et Amadou Camara, ont été interpellés à Camayenne, secteur Payot, en position isolée », a indiqué le commissaire Foromo. Une patrouille nocturne a permis la découverte sur eux de quelques doses de cocaïne et de crack. Une perquisition a ensuite mené les forces de l’ordre vers une chambre servant de lieu de stockage. « 32 boules de crack et 9 boules de cocaïne pesant 38 grammes ont été saisies », a précisé le chef de division.

Lors de son interrogatoire, Amadou Baidy Chérif a reconnu son implication. « Il a reconnu les faits de détention et de vente de drogue cocaïne et de crack », a confirmé le commissaire Foromo. Quant à son complice présumé, Amadou Camara, il aurait reconnu avoir joué le rôle d’intermédiaire entre les clients et le revendeur.

Amadou Baidy Chérif, pour sa part, a tenté de nuancer sa responsabilité, évoquant une implication indirecte. « C’est un grand qui m’a donné le plastique rempli de ces deux substances. C’est un ami qui m’a mis en contact avec ce grand pour que j’intègre ce circuit, il y a deux mois », a-t-il déclaré.

Poursuivant dans sa défense, il affirme n’avoir pas mesuré la gravité de ses actes. « Ce n’est pas mon travail, je travaille au port. Je regrette ces faits, je reconnais que c’est avec moi qu’on a pris toutes ces drogues. Si je savais que j’allais me retrouver là, je n’aurais jamais mis mon pied dedans. Je ne consomme ni le crack, ni la cocaïne. »

Profitant de cette présentation pour faire de la sensibilisation, le commissaire Foromo a rappelé la dangerosité du crack : « Le crack, je voulais vous dire que c’est un mélange de cocaïne et de substance base. Vouloir détailler cette base, c’est une manière d’inciter la jeunesse à préparer le crack. Mais le nom crack provient du bruit qu’émet le chauffage de ce mélange », a-t-il expliqué.

Les autorités précisent que les produits saisis feront l’objet d’analyses complémentaires dans le cadre de l’enquête en cours. Les deux suspects seront prochainement présentés à la justice. « Traditionnellement, quand il y a des personnes interpellées et que des indices concordants sont retenus contre elles, elles sont naturellement conduites devant le parquet pour la suite des investigations », a expliqué le commissaire Foromo.

Enfin, ce dernier a lancé un appel à la vigilance citoyenne : « Nous appelons toujours la population à la vigilance. Le patron souhaite que toute personne qui a connaissance de l’existence d’une personne qui évolue dans cette activité, de bien vouloir nous contacter », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d’un partenariat étroit entre la population et les forces de l’ordre dans la lutte contre le fléau de la drogue.