Lors du Conseil des ministres tenu le jeudi 31 juillet 2025, le président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, a ouvert la séance par un hommage solennel à la mémoire des victimes des récentes inondations qui ont endeuillé de nombreuses familles à travers le pays.

Face à cette tragédie nationale, le chef de l’État a adressé un message de condoléances et de solidarité au peuple guinéen. « En cette douloureuse circonstance, il a adressé ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées ainsi qu’au peuple de Guinée tout entier. »

Le président Doumbouya a également exprimé sa « compassion et sa solidarité aux victimes et aux personnes affectées par cette tragédie », a rapporté le ministre porte-parole du gouvernement.

Selon les données officielles publiées par l’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (ANGUCH), les fortes pluies qui se sont abattues sur la Guinée entre le 26 juin et le 27 juillet 2025 ont fait 15 morts et affecté 7 705 habitants à travers le territoire national.

Ce bilan déjà lourd s’est aggravé dans la nuit du 31 juillet, au cours de laquelle 15 nouvelles victimes ont été enregistrées, tandis que trois personnes sont toujours portées disparues. Des dégâts matériels importants ont également été constatés, notamment dans les communes de Matoto, Tombolia, Lambanyi, Sonfonia et Ratoma.