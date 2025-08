Le nouveau ministre de la Jeunesse, Cellou Baldé, a officiellement pris fonction ce vendredi 1er août 2025. À l’occasion de cette cérémonie solennelle, marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, l’ancien coordinateur des fédérations de l’UFDG de l’intérieur a exprimé sa reconnaissance envers le président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya.

Dans son discours, Cellou Baldé a tenu à saluer la confiance placée en sa personne :

“Je salue avec respect son (Mamadi Doumbouya ndlr) engagement constant pour l’apaisement, la cohésion sociale et la refondation de notre pays.”

L’ex-proche collaborateur de Cellou Dalein Diallo n’a pas tari d’éloges à l’endroit du chef de l’État, qu’il qualifie de véritable artisan du vivre-ensemble :

“Le Général Mamadi Doumbouya constitue un modèle pour la cohésion sociale, un modèle pour la paix et la stabilité. Combien de personnes et de personnalités qui n’étaient pas dans la même vision ou dans les mêmes conditions que lui ont rejoint le navire de la refondation ? Parfois des gens qui l’ont invectivé, mais en tant que père de la nation, avec humilité et modestie, il n’a pas regardé dans le rétroviseur. C’est cela, le Mamadi Doumbouya.”

Cette déclaration marque un tournant pour Cellou Baldé, dont l’arrivée au gouvernement symbolise un ralliement assumé à la vision de refondation portée par les autorités de la transition.