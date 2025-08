Face à l’ampleur de l’insalubrité qui gangrène la capitale guinéenne, le Premier ministre Bah Oury a reconnu, ce jeudi 31 juillet 2025, l’échec des politiques menées jusqu’ici en matière d’assainissement. En visite à la décharge de Dar-Es-Salam, il a dénoncé un manque d’organisation et une absence de répartition claire des responsabilités dans la gestion des déchets.

« L’assainissement de la ville de Conakry pose beaucoup de problèmes. Et avec les ministères de l’Administration du territoire et d’autres responsables civils et militaires, nous allons nous réunir la semaine prochaine pour arrêter de manière définitive la ligne », a-t-il déclaré.

Malgré les nombreuses campagnes d’assainissement et les promesses répétées, les ordures continuent de s’amonceler dans les rues, aggravant les risques pour l’environnement et la santé publique. Conscient de l’inefficacité des méthodes passées, le chef du gouvernement annonce un changement de cap.

« Nous allons faire appel à des secteurs privés performants, qui disposent de l’expertise nécessaire pour assurer la gestion de l’assainissement de Conakry, jusqu’au traitement des déchets. Il ne s’agit pas de collecter et de jeter quelque part », a-t-il affirmé.

Ce virage annoncé marque à la fois un aveu d’échec et une volonté affichée de rompre avec la gestion approximative du passé. Reste à voir si la nouvelle stratégie saura répondre à l’urgence environnementale qui menace chaque jour un peu plus les habitants de la capitale.