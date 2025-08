Quelques jours après les violentes manifestations qui ont secoué plusieurs villes d’Angola, le président João Lourenço est sorti de son silence. Dans une déclaration officielle rendue publique, le chef de l’État a fermement condamné les actes de vandalisme et annoncé des mesures de soutien en faveur des entreprises touchées.

Les manifestations ont causé d’importants dégâts, notamment la destruction de boutiques et de magasins appartenant à des étrangers, qui ont été vandalisés. « Il s’agit d’actes prémédités de destruction de biens publics et privés, d’agressions, de pillages d’établissements commerciaux, de menaces et de coercitions contre des citoyens pacifiques », a déploré le président, qualifiant ces agissements d’« inacceptables ». Et d’insister : « C’est grave ; il s’agit d’un crime punissable et condamnable ! »

João Lourenço a également exprimé sa compassion envers les victimes de ces violences. « Nous condamnons fermement ces actes criminels, déplorons les pertes en vies humaines et saisissons cette occasion pour exprimer, en notre nom et au nom du gouvernement angolais, nos plus sincères condoléances à toutes les familles endeuillées », a-t-il déclaré.

Sur le plan économique, le président a mis en garde contre l’impact négatif de ces événements sur le climat des affaires : « Les actes de vandalisme contre les entreprises privées et les établissements commerciaux ne font que décourager l’investissement privé (…) Ces actes ne peuvent être perçus que comme des tentatives de sabotage de l’économie. »

En réponse à cette crise, João Lourenço a annoncé une série de mesures de soutien destinées aux victimes. « Le gouvernement angolais a décidé d’approuver, dès lundi prochain, des mesures d’aide aux entreprises touchées par la vague de vandalisme, afin de reconstituer plus rapidement les stocks et de préserver les emplois menacés. »