La 26ᵉ et dernière journée de la Ligue 1 Guicopres a démarré ce mardi matin à Conakry. Au programme de cette journée, la course au maintien entre trois clubs : Flamme Olympique, le Wakriya AC de Boké et le Loubha FC . Malgré sa victoire écrasante (3-0) face à l’ASM Sangarédi, la Flamme Olympique de Guinée s’est vue reléguée en Ligue 2.

Opposée à l’ASM Sangarédi au stade Petit Sory de Nongo, la Flamme Olympique s’est imposée (3-0). Ce succès au goût amer n’a pas suffi à la Flamme pour rester allumée dans l’élite du football guinéen. En effet, de l’autre côté, le Wakriya AC a dominé (3-1) l’Académie Foot-Élite au stade de Coléah, et le Loubha a créé la sensation en s’imposant (2-1) contre le champion, le Horoya, à Yorokoguiyah.

Le club de Dixinn termine à la 13ᵉ place avec 30 points, soit un de moins que le 12ᵉ, l’Académie Foot-Élite, premier non relégable. L’Académie SOAR et la FOG sont donc les deux clubs relégués en Ligue 2 après les 26 journées de cette saison 2024-2025.

Les autres matchs de cette 26ème journée sont prévus dans l’après-midi de ce mardi avec la course pour la deuxième place, synonyme de qualification en campagne africaine. Le Hafia FC et la Rennaisssance FC se disputeront cette deuxième place à distance. Le verts et blancs de Dixin joueront à domicile contre l’académie Soar et le club de Bonfi sera en déplacement au stade de la mission pour défier l’AS Kaloum.