Jusque-là prompt à réagir pour éclairer l’opinion publique guinéenne sur les questions politico-judiciaires, le juriste Kalil Camara a décidé de faire une pause. L’annonce a été faite ce mardi 1er juillet 2025, par l’intéressé lui-même lors d’un entretien accordé à Guinée360.

“Oui, j’ai décidé, à compter de ce mardi 1er juillet 2025, de faire une pause sur des questions politico-juridiques. C’est une décision très difficile pour moi, mais je crois qu’elle est plus que nécessaire pour ma famille et moi”, a-t-il déclaré, invoquant des raisons de sécurité.

Kalil Camara explique que ses prises de parole sur des sujets juridiques liés aux décisions des autorités sont devenues sources d’angoisse pour lui et de vive inquiétude pour ses proches.

“Les raisons ne sont rien d’autre que le fait que j’ai peur pour ma sécurité. Ma famille aussi ne cesse de s’inquiéter”, a-t-il précisé.

Le juriste affirme ressentir un malaise croissant après chacune de ses interventions dans les médias.

“Chaque fois que mes parents me voient à la télé, ils m’appellent en pleurant pour me dire d’arrêter. Moi-même, après chaque intervention dans les médias, j’ai peur. J’ai l’impression qu’il y a quelqu’un derrière moi qui me menace, comme si j’allais subir des représailles tout de suite”, a-t-il déploré.

Face à l’évolution de la situation sociopolitique du pays, Kalil Camara insiste sur le caractère purement sécuritaire de sa décision, qu’il dit néanmoins prendre à contrecœur.

“Je comprends que ce retrait touche ceux qui s’attendent à mes avis juridiques, mais je crains pour ma vie. Qu’ils me comprennent. Lorsque donner des avis juridiques devient source d’insécurité, je me retire. Ma famille a besoin de moi. J’ai encore mes parents en vie et un petit qui compte sur moi pour aller à l’école.”

Toutefois, il rassure qu’il continuera à intervenir sur des questions juridiques non liées à la politique.