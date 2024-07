L’Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG), dirigée par le Premier ministre Bah Oury, impute la crise énergétique actuelle dans le pays à l’échec du régime Alpha Condé.

Pour le vice-président chargé des affaires politiques du parti, Mamadou Diouldé Diallo, le régime d’Alpha Condé est à l’origine de la crise que le pays traverse dans le secteur de l’énergie. “Nous avons connu le régime précédent. Pendant plus de 10 ans, on a investi des milliards dans le secteur de l’énergie, mais aujourd’hui, avons-nous le courant ? Est-ce que c’est le Premier ministre qui est responsable de ça ? Il a hérité d’une situation complexe. Maintenant, avec son intelligence et son amour pour la Guinée, il est en train, lui et son équipe, de chercher des solutions pour améliorer l’énergie,” soutient-il, balayant d’un revers de main les accusations portées contre le gouvernement de la transition.

“Si M. Bah Oury avait dit hier que, sous peu de temps, nous allions améliorer la situation énergétique et qu’aujourd’hui il dit que nous avons des difficultés, disons alors merci au Premier ministre qui est en train de dire la vérité aux Guinéens,” précise M. Diallo.