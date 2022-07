La ministre de la pêche et l’économie maritime dit avoir trouvé le département qu’elle dirige avec d’énormes anomalies et de dysfonctionnements. La pêche, puisqu’il s’agit de ce secteur, avait de la peine à avoir son lustre d’antan, à l’en croire, dans un entretien accordé aux journalistes de la radio Fim, ce vendredi 1er juillet 2022.

«J’ai trouvé le département avec des textes de loi en place mais avec défaut d’application. Tous les textes de loi et règlements sont en places mais c’est leurs mises en application qui faisait défaut (…), a confié dame Charlotte Daffé.

Ce n’est pas tout, la cheffe du département de la pêche a également signalé les conditions de travail auxquelles ses collaborateurs faisaient face : «Il y avait un manque de transparence dans la gestion des ressources. Au plan administratif, pas si mal mais avec beaucoup de choses à améliorer…»

Quid des réformes apportées ?

En ce qui concerne les réformes, la ministre Charlotte Daffé a fait savoir tout d’abord qu’un arrêté conjoint avec le ministre des finances fixant les redevances de pêche a été signé : «A l’élaboration du plan de pêche cette année, on a mis en annexe cet arrêté conjoint. Et après vous venez au département de pêche, il y a la charte. Et dans cette charte, il y a tout ce qu’on a comme mission. En un mot tout ce qu’il y a, à savoir du secteur de la pêche. Ça c’est vraiment une innovation. Donc la transparence est là. Aujourd’hui on est en train de voir comment digitaliser toutes ces informations.»

En Guinée, des pêcheurs se plaignent pour manque de débarcadère dans leurs zones. Répondant à ces préoccupations, Charlotte Daffé a dit ceci :

«On a mis en place un programme d’accompagnement du secteur de la pêche artisanale. C’est un projet qui va s’étaler sur un an et demi. Dans ce projet il y’a plusieurs volets, à savoir la mise en niveau, la fourniture d’infrastructures et aussi l’aménagement des débarcadères pour ne citer que ceux-là. C’est un projet qui va être lancé dans les prochains mois», a-t-elle promis.