Le gouvernement guinéen entend donner un nouvel élan à la politique de gestion des déchets sur l’ensemble du territoire. Lors du dernier Conseil des ministres, le Premier ministre Bah Oury a annoncé la mise en place d’un comité interministériel, chargé de piloter cette problématique devenue préoccupante.

« Le traitement des déchets n’est pas seulement une question de salubrité, c’est un enjeu de santé publique, de gouvernance urbaine et de dignité nationale », a affirmé Bah Oury, appelant à une action coordonnée entre les ministères sectoriels concernés.

Ce comité, désormais opérationnel, aura pour mission d’harmoniser les stratégies en matière de collecte, de traitement et de valorisation des déchets solides et liquides.

Le Premier ministre a insisté sur l’importance d’« une approche durable et inclusive ». Il a invité les collectivités locales, les opérateurs privés et les citoyens à s’impliquer activement.

« Les ordures ne doivent plus définir nos villes », a-t-il lancé, soulignant l’urgence d’adopter une politique cohérente et responsable, notamment dans la capitale Conakry, où les défis logistiques et environnementaux restent particulièrement importants.

Le comité devra également proposer des solutions innovantes de financement et veiller à une gestion rigoureuse des ressources allouées, afin d’éviter les échecs du passé.