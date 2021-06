La demande de mise en liberté provisoire de Toumba Diakité a finalement été reportée au 15 juin prochain, à cause de l’absence d’une conseillère.

Suite à cette décision du report, les avocats du prévenu se sont montrés sereins et disent attendre une décision favorable dans ce dossier, qui a connu plusieurs renvois.

« Nous sommes, quant à nous très confiants. Parce que les débats ont été très sereins et sincères. La matérialité des preuves que nous avons n’a pas été combattue et le ministère public lui-même a épousé notre cause. Et nous pensons que la Cour n’ira pas ailleurs chercher des argumentaires qui sont contraires à nos aspirations», rassure Me Paul Yomba Kourouma, l’un de ses avocats de l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara.