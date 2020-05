À l’instar des autres pays du monde, la Guinée célèbre ce vendredi 1er Mai 2020, la fête internationale de travail dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau Coronavirus qui sévit l’humanité.

L’Inter centrale syndicale CNTG-USTG a célébrée cette fête sous le signe de riposte syndicale contre le Coronavirus.

Dans une déclaration rendue publique à cette occasion, les responsables de cette centrale syndicale soumettent au gouvernement guinéen une dizaine de recommandations.

Les syndicalistes invitent par la même occasion le Premier Ministre Chef du Gouvernement, à rendre opérationnel le conseil national du dialogue social.

Ci-dessous ladite déclaration de l’Inter-Central CNTG-USTG lue ce ce vendredi par son secrétaire général Amadou Diallo

Lisez !

Camarades travailleuses et travailleurs de Guinée!

Chaque année, dans plusieurs pays du monde dont la Guinée, les partenaires sociaux célèbrent le 1e Mai, la Fête internationale du Travail.

Cette journée est une occasion unique pour le Monde du Travail de commémorer dans la joie, les différents succès obtenus sur le champ de la bataille économique et sociale en faveur des travailleurs/ses nos devanciers qui ont lutté pour un Monde de paix, de justice et de solidarité. Conditions de vie et de travail pour les travailleurs/ses.

Elle est aussi un moment de recueillement et de souvenir à la mémoire de tous. Le 1 Mai est également une opportunité pour revendiquer de meilleures. Toutefois, comme on le sait, l’Humanité est frappée aujourd’hui par une crise sanitaire survenue en fin d’année 2019 en Chine sous la forme d’un coronavirus, dénommé Covid-19 dont l’ampleur a atteint des proportions démesurées, devenant ainsi un des plus grands défis des temps modernes.

La maladie a entraîné des milliers de morts dans plusieurs pays, remettant en cause des systèmes de santé et de protection sociale et surtout, désarticulant dangereusement I’Economie mondiale.

En Guinée, depuis la notification des premiers cas, le mal connait une évolution inquiétante. Les statistiques fournies par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ANSS), indiquent clairement que la pandémie s’est installée profondément et elle n’ épargne personne. À titre d’illustration, au 30 Avril 2020, on est à 1495 cas confirmés; 329 cas guéris et 7 décès.

Cette progression quotidienne indique à suffisance des défis liés à notre capacité à résister face au danger et nous interpelle à tous les niveaux.

C’est pourquoi, après une analyse objective du contexte guinéen, 1’Inter centrale CNTG-USTG a jugé nécessaire de placer la journée du 1 Mai 2020 sous le signe de la « Riposte syndicale contre le COVID-19″.

Ce choix procède de l’engagement de la classe ouvrière à contribuer activement à la résolution de l »épineuse question du COVID-19 qui hypothèque dangereusement le devenir de notre pays alors que les séquelles laissées par la Maladie à Virus Ebola sont encore fraîches.

Camarades travailleuses et travailleurs de Guinée!

Tirant les leçons de cette autre épreuve et conscient du fait que le COVID-19, en plus d’être une urgence sanitaire, est aussi un défi majeur pour la stabilité économique et sociale de notre pays, I’Inter centrale CNTG-USTG souscrit pour une démarche concertée de tous les acteurs socio-économique du pays en vue de relever tous les défis en cours.

Dans cette perspective, l’Inter centrale CNTG-USTG salue les mesures institutionnelles et sanitaires déjà prises par le Gouvernement pour protéger les populations de notre pays.

Elle félicite et encourage également, les Employeurs qui ont bien voulu développer des initiatives en vue de protéger leurs employés, notamment par le gel des licenciements, ainsi que la mise en place de moyens de

protection individuelle et collective sur les lieux de travail.

Toute fois, l’Inter central CNTG-USTG estime qu’il reste beaucoup à faire au regard de la montée en puissance quotidienne des cas de contamination. C’est pourquoi, elle invite le Gouvernement à prendre en compte et à activer, les structures de concertation sociale fondées sur le tripartisme (Gouvernement-Employeurs-travailleurs) pour développer des stratégies adaptées aux réalités et conditions socio-économiques de notre pays. L’expérience réussie de la lutte contre la Maladie à Virus Ebola, constitue à bien des égards, un exemple en la matière.

S’agissant particulièrement du Dialogue Social, l’Inter centrale demande au Premier Ministre, Chef du Gouvernement de rendre opérationnel, le Conseil National du Dialogue Social (CNDS) dont le Décret de création date d’Août 2016 mais, est toujours en veilleuse. Dans le même ordre, l’Inter central,encourage le Gouvernement à rendre inclusive et durable, toutes les mesures de protection sociale destinées aux populations vulnérables, notamment celles à bas revenu des secteurs publics et parapublics, les retraités et les acteurs de l’Economie informelle, de loin les plus nombreux;

– à impliquer les partenaires sociaux dans la gestion de la lutte contre le COVID-

– à assurer un meilleur partage des richesses nationales générées par

– à privilégier la dignité des travailleurs (créateurs de la richesse nationale) en 19 l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol guinéens en leur accordant des salaires décents;

-à doter notre pays d’un système de protection sociale inclusive

à trouver une solution définitive à la crise de 1’Ecole pour sauver l’année scolaire,

– à construire et équiper des Ecoles modernes pour une formation de qualité en faveur des enfants et jeunes de Guinée;

– à concevoir et mettre en euvre de meilleures politiques et programmes de formation ouvrant sur une employabilité effective des jeunes diplômés pour résorber le chômage massif des diplômés et réduire la pauvreté,

– à accorder les mêmes égalités de chance à tous les guinéens pour l’accès aux emplois publics comme privés;

– à assurer une sécurité effective des citoyens et de leurs biens;

– à privilégier en toute circonstance l’unité nationale et la paix dans notre pays.

Camarades Travailleuse et Travailleurs de Guinée !

L’Inter central, CNTG-USTG saisit cette occasion pour présenter ses sincères condoléances à toutes les familles guinéennes qui ont perdu un membre des suites du COVID-19. Elle salue aussi par ailleurs, tous ceux et celles qui apportent une contribution significative à l’édification d’une Guinée prospère, faite de justice sociale et d’équité.

Au nombre de ces soldats de l’Economie nationale, elle rend un hommage mérité à tous les personnels de Santé qui, comme lors de la crise de la Maladie à Virus Ebola, ne ménagent rien pour sauver des vies souvent dans des conditions de travail risque l’admiration du Mouvement syndical et appellent une reconnaissance de toute la Nation. Cette abnégation et ce don de soi, forcent

-Mesdames et messieurs les Employeurs

-Camarades travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d’activité de la Nation !

L’Inter central, CNTG-USTG ne saurait terminer cette adresse sans souhaiter à tous les travailleurs/ses de Guinée, une meilleure santé et pleins de succès dans leur activité professionnelle.

Aux malades et à ceux et celles qui ont été victimes d’injustice, de privation de leurs droits fondamentaux ou de leurs biens, l’Inter centrale exprime sa profonde compassion et sa solidarité.

Aux travailleurs/ses de Guinée, d’Afrique et du Monde, elle adresse les vives salutations à tous les camarades en pleine mutation caractérisé particulièrement par la montée des inégalités, la remise en cause de plusieurs Droits acquis par des employeurs peu soucieux du bien-être des travailleurs/ses, il est de notre Devoir de renforcer la Solidarité et l’Unité syndicales comme alternative face à tous les dangers qui guettent le Mouvement syndical.

S’agissant de toutes les questions qui ont entraîné ces derniers temps notre pays sur un chemin périlleux et mis en cause ses fondements, les travailleurs/ses de Guinée, invitent les acteurs concernés à privilégier l’intérêt national.

Pour vaincre définitivement le COVID-19, l’Inter centrale CNTG-USTG invite tous les travailleurs/ses à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en vigueur, notamment: le lavage des mains le port des masques en milieu public et sur le lieu de travail; le renoncement à tout attroupement;…etc.

En célébrant également le 1 Mai, la Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail, l’inter centrale CNTG-USTG, invite chaque travailleurs/se à se sentir responsable de la santé des autres en milieu de travail et dans la société. Pour ce faire, aucune prudence n’est de trop car il y va de la vie de tous les Guinéens/es.

L’inter centrale CNTG-USTG s’ inscrit dans cette dynamique et renouvelle son attachement indéfectible aux idéaux de Liberté, de Paix, de Justice Sociale et de Solidarité qui sont l’âme et le fondement du 1 Mai.

Vive la Fête internationale du Travail!

Vive les travailleurs/ses de Guinée!

Vive l’Unité et la Solidarité syndicales!

Vive l’Inter central CNTG-USTG

Vive la Guinée, unie et prospère!

Je vous remercie !