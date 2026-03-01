Les autorités iraniennes ont confirmé la mort du Guide Ayatollah Ali Khamenei, tué par les frappes americano-israeliennes.

L’information avait été annoncée par le président américain Donald Trump via son reseau social.

Ali Khamenei est né le 19 avril 1939 à Machhad. Il est devenu Guide suprême de la Révolution islamique de 1989. Avant, il avait été président de la République islamique d’Iran de 1981 à 1989.

La disparition d’Ayotollah Khamenei plonge le peuple iranien, la Oumma islamique dans le deuil.