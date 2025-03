Le président du parti Rassemblement pour la renaissance et le développement (RRD), Abdoulaye Kourouma, a exprimé ses critiques sur la première année de gestion du premier ministre, Bah Oury, à la tête de la primature. L’ancien député déplore l’absence d’un véritable dialogue politique et l’incapacité de Bah Oury à instaurer un cadre propice à la participation de tous les acteurs sociopolitiques. Il a souligné que tout projet de gouvernement d’union nationale nécessite d’abord un cadre de dialogue sincère pour apaiser la situation et avancer vers un retour à l’ordre constitutionnel. Entretien !

Guinée360 : Bah Oury a fait un an à la tête de la primature ce 27 février. Comment qualifiez-vous son bilan ?

Abdoulaye Kourouma : Moi, je n’ai pas de bilan à qualifier, mais ce qui est déplorable, c’est que pendant une année, Bah Oury n’a pas su instaurer un cadre de dialogue sincère permettant la participation de tous les acteurs sociopolitiques dans la transition. Or, selon la loi guinéenne, le Premier ministre est le garant du dialogue social et politique. À partir du moment où il n’a pas appliqué cette loi qui lui confère cette responsabilité et qu’il n’y a pas eu de dialogue, la situation n’a fait que se crisper. Donc je n’ai pas dit que son bilan est négatif, mais qu’il n’a pas su instaurer un cadre de dialogue, ce qui est regrettable. Je n’ai jamais parlé de négation, j’ai simplement exposé des faits.

Pouvez-vous citer un seul acte positif posé par Bah Oury depuis un an ?

Non, personnellement, je ne sais pas quel acte positif il a posé. Nous sommes aujourd’hui dans une situation où chacun s’attend à un dialogue, à des échanges entre les fils de la Guinée pour un climat apaisé. Pour moi, Bah Oury aurait pu jouer ce rôle, mais malheureusement, il n’a pas su instaurer un cadre de dialogue.

Bah Oury est vivement critiqué pour son soutien à la transition et à une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. Certains jugent cela contradictoire, car il s’était opposé à la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara en 2009, dans des conditions similaires. Comment comprenez-vous cette attitude du Premier ministre ?

Cela n’engage que lui. Je n’ai pas de commentaire sur sa décision. C’est à lui de choisir qui il veut soutenir. Se dire et se dédire n’engage que celui qui le fait. Il était considéré comme un des leaders politiques proches de la presse. Pourtant, depuis son arrivée à la Primature, certains médias ont été fermés, détruisant des emplois dans le secteur.

Selon vous, aurait-il pu faire quelque chose pour préserver la liberté d’expression en Guinée?

C’est précisément là que j’évoque la nécessité d’un cadre de dialogue social et politique. Si un dialogue sincère avait été instauré, ces fermetures n’auraient peut-être pas eu lieu. À ce niveau, il a failli à sa mission. En tant que Premier ministre, il aurait dû veiller sur notre jeune démocratie et s’impliquer davantage pour la liberté de la presse. Si, sous son mandat, notre pays a connu ces restrictions, l’histoire retiendra que c’est à cette période que cela s’est produit. L’histoire est têtue, elle ne pardonne pas.

Des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux et certains médias en ligne au sujet d’un éventuel remaniement ministériel, avec l’entrée de certains acteurs politiques dans le gouvernement. Quelle est votre réaction ?

Le décret est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Je ne commente pas un décret. La formation et le remaniement du gouvernement relèvent de la compétence du chef de l’État.

Les forces vives ont évoqué la mise en place d’un gouvernement d’union nationale. Pensez-vous qu’une telle démarche pourrait aider à décrisper la situation ?

Un gouvernement d’union nationale repose sur un consensus. Il faut d’abord instaurer un cadre de dialogue avant d’envisager une telle initiative. Ce que nous voulons aujourd’hui, c’est apaiser la situation et avancer vers un retour à l’ordre constitutionnel, dans la convivialité et avec la participation de tous. Toute initiative allant dans le sens de la paix et de la cohésion sociale est la bienvenue.