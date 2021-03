Dans cet entretien qu’il a accordé à notre rédaction, Fodé Oularé, a expliqué d’abord les raisons de la «brume sèche» qui s’est abattue récemment sur la capitale guinéenne.

Guinée360: Vous avez suivi cette brume qui s’est abattue ces derniers jours sur Conakry, qu’est-ce que vous en savez en tant que spécialiste ?

Fodé Oularé : Il s’agit d’une brume qu’on appelle brume sèche. Il faut savoir qu’il y a une différence entre une brume et un brouillard. Un brouillard c’est quand on arrive pas à voir au-delà d’un kilomètre et une brume c’est quand on arrive à voir au-delà d’un kilomètre. Les brumes aussi sont catégorisées en deux types, il y a les brumes sèches et les brumes humides. Les brumes sèches c’est quand c’est un vent de sable qui est soulevé par le vent et généralement ça se produit dans les zones désertiques, ou soit une fumée qui est formée par la pollution dûe aux fumées rejetées par les industries. Dans les zones industrielles où il y a une forte présence des industries ça arrive souvent. Quand le vent qui transporte ça, n’arrive pas à tout dégager, on constate la formation du brume sèche. La brume humide c’est une brume qui cette fois-ci vient du ciel, qui forme une nuage un peu blancharre.

Entre les deux, lequel est arrivé à Conakry ces derniers jours. Est-ce une brume ou un brouillard ?

Ce qui est arrivé chez nous c’est derniers jours c’est une brume sèche. Selon mes informations, c’est une tempête de sable que le vent à trambaler une grande quantité de sable en provenance de la bande sahélienne. Et on a constaté que ça même affecté le trafic aérien, il y a des vols qui ont été obligé de rebrousser chemin à cause de ce brouillard parce que ça ne permettait pas la visibilité.

Quelles conséquences tout cela peut engendrer sur la santé de la population ?

Les conséquences sont en deux catégories. Premièrement ce sont les maladies respiratoires, ça veut dire que ça va atteindre l’appareil respiratoire parce que c’est l’air qui est pollué, et la respiration c’est à travers l’appareil. Deuxième niveau, c’est l’appareil cardiovasculaire qui va être affecté. Donc les maladies vont être situer à ces deux niveaux. Maintenant les médecins ils vous catégoriseront les maladies selon leurs types. Par exemple ceux qui sont astomatique ça va aggraver leurs situations et ceux qui sont atteints aussi de la Covid-19 ça peut occasionner des complications.

Quand des telles situations arrivent, qu’est-ce que les citoyens doivent faire pour se protéger ?

Pour se protéger, les citoyens doivent se prémunir des masques. Il faut savoir que ça arrive souvent dans les pays où il y a une forte prolifération d’industrie, en Chine par exemple qui, abrite aujourd’hui la majeure partie des industries des grandes puissances, par exemple les États-Unis. Et là-bas quand ça arrive la population se protège à l’aide des masques. Maintenant puisqu’aujourd’hui les masques sont rentrés un peu dans nos habitudes pour les Guinéens, donc il faut en profiter, parce que ça fait une pierre à deux coups. Vous portez le masque pour vous prévenir de cette brume là, parce que ça transporte des particules fines, et les particules fines en matière environnemental il faut se méfier parce que les particules fines c’est un mélange de tout ce qui est dangereux.