La recrudescence des cas de viol dans la région de Boké suscite une vive inquiétude au sein des autorités judiciaires. À l’ouverture des audiences criminelles, vendredi 30 janvier 2026, le procureur de la République près le Tribunal de première instance (TPI) de Boké a alerté sur l’ampleur préoccupante du phénomène.

Au total, quinze dossiers relatifs à des infractions criminelles sont inscrits au rôle de ces audiences. Selon les statistiques communiquées par le parquet, près de 80 % de ces affaires concernent des faits de viol, une proportion jugée alarmante par les responsables judiciaires.

Face à cette situation, le procureur de la République, Amadou Diallo, s’est interrogé sur les causes profondes de cette montée inquiétante des violences sexuelles dans sa juridiction. « La femme ne doit pas être violentée. Je me demande pourquoi la recrudescence du viol a bloqué pendant que la loi permet, n’est-ce pas, à un homme dès qu’il a l’âge de se marier. Cette même loi permet à la femme dès qu’elle a l’âge de se marier », a-t-il déclaré.

Au-delà du nombre élevé de dossiers, un autre élément retient particulièrement l’attention du parquet : l’implication d’hommes mariés dans plusieurs de ces affaires. « Mais ce qui inquiète, c’est que parfois c’est des hommes mariés qui se livrent à ces pratiques horribles et crapuleuses », a déploré le magistrat, soulignant la gravité morale et sociale de tels actes.

Pour le procureur, la réponse à cette situation ne saurait se limiter au seul cadre judiciaire. Il plaide pour une approche plus globale, fondée notamment sur une analyse approfondie des facteurs sociaux et culturels. « Une étude sociologique s’avère indispensable à Boké pour connaître les motivations profondes de ces violences », a-t-il conclu, insistant sur l’urgence d’actions concertées pour enrayer ce phénomène préoccupant.