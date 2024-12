Le gouvernement guinéen a racheté les actions de la société de téléphonie MTN. L’annonce a été faite le lundi 30 décembre 2024, à l’issue d’une rencontre au Palais de la Colombe, entre le Premier ministre et les ministres de l’Économie et des Finances, des Postes et Télécommunications, des Mines et Géologie ainsi que du Gouverneur de la Banque centrale.

À cette occasion, la ministre des Postes et Télécommunications, Rose Pola Pricemou, a fait savoir que les actions du MTN étaient détenues à hauteur de 75 %.

« Aujourd’hui, ces 75 % entrent au franc symbolique dans les actifs de l’État. Dans les prochains mois, nous allons assurer la survie de cette structure et communiquer sur le nom à donner à la nouvelle entité, les partenariats et les accompagnements nécessaires pour permettre à une autre société de prospérer dans l’écosystème des télécommunications », a précisé la ministre des Postes et Télécommunications.

Les discussions ont également porté sur la gestion des dettes et engagements financiers (dette fiscale, dette fournisseurs et redevances) du Groupe MTN.