Guinée: une institution d’études et de sondages voit le jour

Les membres de l’Institut guinéen d’études et de sondages (IGES) ont procédé au lancement de l’institution ce lundi 30 décembre 2019 à la Maison de la Presse de Guinée à Kipé dans la commune de Ratoma.

Cette nouvelle institution a pour vision de doter les différentes institution étatiques de bons outils pour la gestion de la chose publique. Elle se focalise également sur des données objectives et produites sur le terrain pour aider les chefs d’entreprises et autres à prendre de bonnes décisions, ce à travers des méthodes de la statistique par le biais de la communication et de la sociologie.

Oumar Diakhaby, directeur général de l’institution explique que leur procédé est basé sur un échantillon représentatif bien choisi pour effectuer leur travail: « L’institution intervient dans la téléphonie mobile, le BTS, les banques, assurances et l’hôtellerie. Généralement, les statistiques sont utilisées pour mesurer les opinions dominantes de la population en se basant sur un échantillon représentatif et les enquêtes d’opinions permettent d’identifier, de comprendre, mesurer et analyser ce que pensent les Guinéens. Cette institution compte apporter désormais son coup de pouce pour l’obtention de vrais résultats et données issues des manifestations. »

Adama Hawa Bah pour Guinee360.com