Webb Fontaine a procédé ce vendredi 30 septembre, au lancement de l’atelier de restitution des travaux sur la fonctionnalité logistique de la plateforme du Guichet unique du commerce extérieur(GUCEG). L’évènement s’est déroulé à l’hôtel Kaloum, en présence de plusieurs acteurs du secteur et le ministre du budget.

Le Directeur général de Webb Fontaine a souligné que le système communautaire du Port (PSC), est un des modules du Guichet unique pour faciliter et améliorer toutes les activités liées au Port autonome.

«Depuis 2019 nous avons déployé plus de 20 fonctionnalités, ce module vient s’ajouter pour améliorer l’effectivité et la mise en place effective du guichet unique. La particularité de ce nouveau module est de désengorger, fluidifier et sécurisé dans toute la transaction les gestions du Port Autonome de Conakry», a expliqué Mamoudou Diané.

Parlant des réformes du portail du commerce extérieur de Guinée, Mamoudou Diané précise:«Nous avons amélioré le délai de sortie des marchandises au Port de 21 jours à 5 , conformément aux entreprises qui se conforment à la réglementation. Les fonctionnalités A mouvement et A voyage, vont vous donner la latitude de procéder à l’amélioration de vos manifeste de facturer et de transmettre vos différents documents pour le manifeste, tout cela dans l’objectif final de l’autorisation de sortir vos marchandises au Port sans fracas et à partir de vos bureaux.»

Aux partenaires, le patron de Webb attend d’eux un «feedback positif».

Le ministre du budget Dr Lancinet Condé, a fait savoir que le projet du Guichet unique est un projet ambitieux de réformes, qui vise à transformer complètement l’environnement du commerce extérieur en Guinée.

«Cet atelier de restitution s’inscrit de la dématérialisation et de la facilitation des opérations de commerce extérieur de la République de Guinée afin de faire du Port Autonome de Conakry le plus attractif de la sous région. Nous sommes conscients de notre retard par rapport au Port de Lomé, de Dakar mais, nous savons qu’avec ce virage les cartes vont être rebâties et c’est ce que nous allons faire dans le cadre du Guichet unique», a dit le ministre.

Lancinet Condé estime qu’il est «primordial de s’adapter au monde digitale, en associant la dématérialisation, la robotisation et l’exploitation des bases de données, tout en mettant en œuvre les réformes accélératrices , innovatrices qui génèreront la flexibilité, la rapidité, l’efficacité dans la scène de distribution des biens.»

Selon le ministre du budget, tous les acteurs de la scène du commerce extérieur, trouveront dans la mise en service de cette nouvelle fonctionnalité, les moyens de générer une meilleure performance dans leur activité. Le Guichet unique, la porte d’entrée de votre transaction liée à l’importation et l’exportation, met à votre disposition un outil dédié à la performance et à la sécurisation de vos biens.

Représentant le ministère du commerce, de l’industrie et des PME à cet événement, monsieur Bakayoko a fait savoir qu’il peut compter sur le soutien de ce département dans la poursuite et la mise en œuvre des réformes engagées.