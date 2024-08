Ce vendredi 30 août 2024, le président de la transition, Général Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs conseillers au ministère des Transports, renforçant ainsi l’équipe en charge des différents secteurs stratégiques de ce ministère dirigé par Ousmane Gaoual Diallo.

Dr Mohamed Arafan Cissoko a été nommé conseiller principal. Avant cette nomination, il occupait le poste de directeur pays pour Médecins Sans Frontières (MSF) à Madagascar.

Le poste de conseiller juridique a été confié à M. Mohamed Mousliou Haïdara, précédemment conseiller juridique à la Compagnie de Bauxite et d’Aluminium de Diandjan (COBAD SA).

Pour l’analyse économique, M. Julien Delamou a été désigné conseiller chargé de l’analyse économique. Il est chargé d’apporter des perspectives économiques éclairées pour orienter les politiques et décisions ministérielles.

Mme Yayé Mariame Bah a été nommée conseillère chargée des questions de transport aérien et de météorologie. Auparavant responsable des opérations de vol chez American Airlines, elle apporte une expertise internationale dans le secteur de l’aviation.

Enfin, M. Mamoudou Keïta, ancien directeur national des transports terrestres, a été nommé conseiller chargé des questions des transports terrestres et maritimes. Fort de son expérience, il est désormais chargé de superviser et d’améliorer la gestion des infrastructures terrestres et maritimes du pays.

Ces nominations s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des compétences au sein du ministère des Transports, visant à améliorer l’efficacité et la performance des services publics dans ce secteur clé pour l’économie guinéenne.