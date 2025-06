Le Premier ministre guinéen séjourne actuellement en Espagne, où il représente le président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, à la quatrième Conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement, qui s’ouvre ce lundi 30 juin à Séville.

Cette rencontre de haut niveau réunit près de 70 chefs d’État et de gouvernement, ainsi qu’environ 4 000 participants issus de la société civile, d’institutions financières internationales et du secteur privé. La délégation guinéenne comprend notamment le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Dr Morissanda Kouyaté ; le ministre de l’Économie et des Finances, Mourana Soumah ; le ministre du Budget, Facinet Sylla ; le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé ; ainsi que la ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou. Les ambassadeurs Mohamed Dabo (ONU) et Famoi Mara (Espagne) accompagnent également la mission.

Selon la Primature, les échanges portent notamment sur le déficit annuel de financement, estimé à 4 000 milliards de dollars, que connaissent les pays en développement. Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a insisté sur l’urgence d’une action collective pour relever ce défi mondial.

Le texte final, intitulé « Compromis de Séville », devrait proposer plusieurs mesures structurantes : une meilleure représentation des pays du Sud dans la gouvernance financière mondiale, un triplement des capacités de prêts des banques de développement, ainsi qu’un renforcement des mécanismes de lutte contre l’évasion fiscale.