En pause depuis plusieurs mois, le feuilleton de l’affaire entre la Tanzanie et la Guinée vient d’être réchauffé. A travers un communiqué publié ce vendredi sur sa page Facebook, la FGF annonce une audience prévue le 11 juin prochain à Caire entre les deux camps devant le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF).

L’audience prévue au siège de la CAF s’inscrit dans le cadre de la procédure de réclamation qui a été enclenchée par la Fédération guinéenne de football contre la CAF et l’Equipe Nationale de la Tanzanie qui avait fait entrer en cours de jeu, un joueur non identifié, dont le numéro de maillot n’était pas porté sur la start-list officielle du match Tanzanie-Guinée qui a eu lieu le Mardi 19 novembre dernier à Dar-es-Salam.

Une délégation guinéenne se rendra au Caire pour défendre les intérêts de la Fédération Guinéenne de Football et faire valoir ses droits devant le Jury d’Appel.

Pour rappel, la CAF avait jugé infondée la requête de la Guinée, le 26 décembre confirmant ainsi l’élimination de la Guinée. La FGF dirigée à l’époque par Bouba Sampil avait saisi le Jury disciplinaire pour obtenir les motivations détaillées de cette décision.

Mais ces simples motivations détaillées ne suffiront pas à la Guinée pour sortir vainqueur dans cette affaire. Il faut plus que des explications pour voir le syli national au Maroc. Toutefois, une décision du Jury d’Appel de la CAF pourrait tout changer dans cette histoire.

La FGF entre le droit et le forcing

Visiblement la Guinée tient coûte que coûte à jouer la CAN 2025 prévue au Maroc. L’élimination au goût amère lors de la dernière des qualificatifs de la prochaine CAN n’est toujours pas digérée par l’instance faîtière du football guinéen.

Conscient de ses chances très limitées, la FGF garde espoir et continue de réchauffer cette affaire qui semble déjà close aux yeux de plusieurs observateurs.

Par ailleurs, il faut rappeler que ce litige représente un sujet délicat pour la CAF qui avait déclaré que “la requête de la Guinée est recevable en la forme mais toutefois rejetée comme mal fondée”.

En face, la Tanzanie, pays co-organisateur du prochain CHAN et de la CAN 2027. Selon plusieurs analystes, la disqualification de la Tanzanie pourrait avoir des incidents sur les rapports entre la CAF et le pays en question.

Logés dans le groupe C, les taifa stars sont déjà dans la préparation en marge de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations prévue du 18 décembre 2025 au 21 janvier 2026.