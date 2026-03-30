La présentation du projet de Loi de finances initiale 2026 au Conseil national de la transition (CNT) a été marquée par un rappel des principes de la part d’un conseiller national et aux membres du gouvernement.

Alors que la séance se poursuivait après l’intervention du gouverneur de la Banque centrale, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, attendu à la tribune, était finalement absent. Le président du CNT a alors sollicité les membres du gouvernement présents afin de savoir qui pouvait lire son discours.

Pendant plusieurs minutes, le Premier ministre a échangé avec ses collègues pour tenter de désigner un remplaçant, dans une ambiance jugée peu sérieuse par certains conseillers.

C’est dans ce contexte que le conseiller Jean-Paul Kotembedouno a pris la parole pour dénoncer ouvertement l’attitude de certains membres du gouvernement dans la salle. « Monsieur le Président, j’ai deux motions fondamentales. La première, c’est de rappeler au gouvernement et à tous ses membres que lorsqu’on débat sur une question d’importance fondamentale au sens de la souffrance des Guinéens sur une question d’espèce, on ne rit pas. Ça s’appelle la théorie des apparences », a-t-il déclaré.

Cette intervention a immédiatement créé un malaise dans l’hémicycle. Le conseiller a ensuite appelé l’exécutif à faire preuve de responsabilité face à un texte aussi crucial que le budget de l’État. « On aborde le sujet avec responsabilité et sérieux. Première observation. La deuxième, j’ai terminé sur ce point, la nomenclature classique sur les questions procédurales doit être observée parce que le Parlement, c’est le Parlement », a-t-il insisté.

Visiblement agacé par l’absence du ministre attendu et par les échanges observés dans la salle, Jean-Paul Kotembedouno a rappelé la nécessité de respecter les règles parlementaires. « Quand on vient au Parlement, on se soumet aux exigences légales. Le président du CNT l’a dit. Une question, on a eu des aménagements sur le fondement des attestations 124-125, mais ces aménagements, ce n’est pas un droit illimité », a-t-il martelé.