Au lendemain de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, le Bloc Libéral (BL) a vivement contesté le déroulement du scrutin. Son candidat, Dr Faya Lansana Millimouno, a mis en cause les autorités administratives, électorales et sécuritaires, qu’il accuse d’irrégularités majeures.

Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi 29 décembre au siège du parti, dans la commune de Lambanyi, le Bloc Libéral a dénoncé, à travers une déclaration, “avec la plus grande fermeté les grandes irrégularités qui ont entaché le scrutin présidentiel du 28 décembre 2025”.

Selon le parti, le processus électoral s’est déroulé en violation des principes d’une élection libre, transparente et crédible. Il affirme que “ce scrutin a été marqué par des pratiques frauduleuses, systématiques, organisées et réalisées par les autorités administratives, électorales et sécuritaires”.

Pour étayer ses accusations, le BL cite notamment l’empêchement de ses délégués d’exercer leurs missions, aussi bien dans de nombreux bureaux de vote que dans les commissions administratives de centralisation des votes (CACV). “Cette obstruction délibérée visait manifestement à soustraire le processus électoral à tout contrôle indépendant”, affirme le parti. Il dénonce également la présence, dans plusieurs localités, de partisans du candidat Mamadi Doumbouya à proximité immédiate des isoloirs, parfois vêtus de t-shirts, “orientant ainsi le choix des électeurs en violation flagrante de la liberté et du secret du vote”.

Le Bloc Libéral pointe par ailleurs des manquements lors du dépouillement. “Le dépouillement des suffrages n’a pas été effectué sur place. Dans la majorité des bureaux de vote, contrairement aux dispositions légales, cette pratique illégale a ouvert la voie à des manipulations massives des résultats”, soutient la formation politique.

Autre grief soulevé : le bourrage d’urnes. “Nous avons également constaté un bourrage d’urnes flagrant et généralisé”, affirme le BL, qui évoque des violences à l’encontre de ses militants et représentants. “Partout où nos militants et représentants ont tenté de s’y opposer, ils ont été violemment agressés, intimidés. Ils ont été arrêtés et arbitrairement détenus, dans un climat de peur soigneusement entretenu”, dénonce le parti. Il ajoute que, même dans les rares cas où le dépouillement s’est tenu sur place, “les résultats ont été ultérieurement modifiés de manière flagrante sous l’influence directe ou indirecte des forces de défense et de sécurité en violation de leurs devoirs de neutralité républicaine”.

Au regard de “ces faits graves et concordants”, le Bloc Libéral estime que “le scrutin du 28 décembre 2025 ne reflète en rien la volonté librement exprimée du peuple” et qu’il constitue “une atteinte majeure à la démocratie et à la paix sociale”.

Tout en tenant pour responsables les autorités impliquées ou restées passives face à ces violations, le BL affirme se réserver “le droit d’engager toutes les actions politiques, juridiques et citoyennes, nécessaires pour la défense du suffrage populaire”.

Le parti appelle également à la vigilance et à la mobilisation face à “la gravité de la situation”. “La vérité du vote doit triompher. La démocratie ne se négocie pas”, a prévenu le Bloc Libéral par la voix de son candidat, Dr Faya Lansana Millimouno.