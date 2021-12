Le CNRD avait annoncé la vente aux enchères des véhicules 4×4 et V8 neufs et d’occasions du gouvernement déchu. La présidence a précisé ce mercredi 29 décembre 2021 à quoi servira l’argent de cette vente aux enchères dans un communiqué de la direction de l’information et de la Communication de la présidence.

La vente aux enchères selon le gouvernement de transition vise à rationaliser les dépenses publiques et consolider le budget de l’État. Pour ce faire l’argent issu de ladite vente sera orienté vers l’achat des équipements pour les structures de formation professionnelle et de certaines structures de santé du pays.

« Ces recettes seront versées au trésor public, et serviront à équiper les centres de formation professionnelle et à renforcer les capacités d’accueil dans les unités d’urgence au sein de certains hôpitaux de Guinée. »

Les prix des véhicules et la dates des enchères ne sont pas encore connus. Seul le lieu a été indiqué dans le communiqué.

Les prix seront fixés par le Ministre Secrétaire Général de la Présidence avec l’appui des services de la Direction Générale des Garages du Gouvernement, de la Direction Nationale de la Comptabilité Matière et Matériel et ceux des experts automobiles.

En plus, une commission technique composée du Ministre du Budget, du Directeur Général des Douanes, des huissiers de justice, a défini le cadre légal de cette opération. Un officier garant de la régularité de cette opération a été sollicité. « Les services d’un commissaire-priseur ont été requis et les enchères se dérouleront en public sur le domaine appelé ‘’BURKINA’’. »

La date des enchères publiques sera communiquée dans les prochains jours par un arrêté conjoint des ministres concernés.

2SOW