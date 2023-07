Le passage des ministres de la transition à la primature dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours s’est poursuivi ce samedi 2 9 juillet 2023, avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo.

À cette occasion, l’officier à la retraite Bachir Diallo a rappelé que dès le début de l’année 2023, le Premier ministre Bernard Goumou avait invité l’ensemble des membres du gouvernement au palais Mohamed V pour la signature de leur contrat de performance, devant le président de la Transition le colonel Mamady Doumbouya. La signature de ce contrat de performance engageait, dit-il la responsabilité de chaque ministre dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans son secteur. « Aujourd’hui, c’était l’évaluation à mi-parcours pour permettre de recadrer les ministres, si besoin et de corriger avant qu’il ne soit trop tard avec toutes les conséquences d’un tel acte. C’était l’objectif de notre venue ici aujourd’hui. Cet exercice pour moi, il est extrêmement important, car en tant que membre du gouvernement, nous sommes tenus au principe et à l’exigence d’efficacité, de redevabilité et de réduction des comptes dans le cadre de l’exercice de nos fonctions en tant que membres du gouvernement », a-t-il indiqué.

Par contre, le ministre Bachir Diallo soutient que l’évaluation et la signature du contrat de performance n’ont pas « intervenu brutalement ». Selon lui, c’est le résultat d’un processus maîtrisé et contrôlé qui montrent que la transition est « bien gérée sous le leadership du colonel Mamady Doumbouya qui est digne de confiance et qui est digne de présider ce pays. Donc cet exercice va nous permettre de prendre en compte l’ensemble des remarques, des recommandations pour que tout soit pris en compte lors du deuxième trimestre afin que lors de l’évaluation en fin d’année les ministères produisent les meilleurs résultats qu’on attend d’eux ».