Dans un décret lu ce mardi soir à la télévision nationale, le président de la république, Alpha Condé a signé le décret de création d’une cellule de suivi de la notation financière en Guinée.

« Il est créé sous l’autorité du président de la république une cellule chargée du suivi de la notation financière en République de Guinée. La cellule a pour mission de conduire le processus permettant l’obtention de la notation financière inaugurale de la république de Guinée et d’en assurer le suivi » indique le décret.

La cellule est dirigée par le président de la république ou son représentant président du comité de pilotage et est composé du ministre de l’économie et des finances, du ministre du budget, du ministre du plan et du développement économique, du gouverneur de la Banque Centrale, du ministre chargé des investissements et des partenariat publics et privés, du président du pôle économique de la présidence de la république et du coordinateur du comité technique de la cellule.