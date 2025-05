Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire marocain, Abdellatif Hammouchi, participe à la 13e réunion internationale des hauts responsables de la sécurité, organisée à Moscou du 27 au 29 mai.

Ce forum stratégique, accueilli par le Conseil de sécurité nationale de la Russie, rassemble les chefs de plus de 100 services de renseignement et de sécurité, ainsi que des organisations internationales comme l’Organisation du traité de sécurité collective, l’Union économique eurasiatique et l’Organisation de coopération de Shanghai.

Dans son intervention, Hammouchi a insisté sur l’urgence de « créer une infrastructure sécuritaire commune et indivisible », fondée sur une coopération étroite entre les services de renseignement à travers le monde. Il a affirmé que « la neutralisation des menaces stratégiques croissantes passe inévitablement par une coordination active et équitable », plaidant pour le partage « sécurisé et immédiat » des informations sensibles entre États, sur la base du « principe gagnant-gagnant ».

Les discussions du forum ont porté sur les enjeux sécuritaires mondiaux, notamment l’expansion du terrorisme, la criminalité transnationale et les cyberattaques visant les infrastructures vitales. Le président russe Vladimir Poutine, intervenu par visioconférence, a souligné la nécessité d’une architecture sécuritaire mondiale « équitable et équilibrée », appelant à des garanties de sécurité pour tous les pays, sans compromettre celles des autres.

En marge du forum, Hammouchi a tenu plusieurs réunions bilatérales, notamment avec les responsables du Service fédéral de sécurité russe (FSB), pour renforcer la coopération face aux risques émergents.