Le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Khalemodou Yansané est revenu sur les raisons pour lesquelles les FVG ont décidé de suspendre leur participation au cadre du dialogue qui se tient sous la méditation des chefs religieux.

Depuis quelques semaines, les Forces vives de Guinée (FVG) et le Premier ministre, Dr Bernard Goumou étaient engagés dans une négociation pour désamorcer la crise sociopolitique en Guinée. Mais à la surprise générale, les FVG ont claqué la porte, vendredi 28 avril 2023, mettant ainsi fin à leur collaboration avec les leaders religieux qui avaient proposé cette méditation.

À l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de son parti, devant les militants de l’Ufdg, Kalemodou Yansané est revenu sur cette actualité. « On a reporté à plusieurs reprises nos manifestations à cause de l’intervention des sages et les leaders religieux de Guinée. Ils ont demandé aux Forces vives de Guinée de leur faire confiance et qu’ils vont mettre à profit le mois de ramadan pour essayer de rapprocher les positions entre les Forces vives et les autorités actuelles du pays. Malheureusement, vous avez constaté qu’on a été reçu au niveau de la Ligue islamique au moins à cinq reprises. Nous n’avons pas trouvé la solution à un seul point inscrit à l’ordre du jour. Il s’agissait de levée le contrôle judiciaire contre certains cadres de la société civile et les partis politiques, de libérer nos collègues Fonike Menguè Ibrahima Diallo et Bilo Bah qui sont en prison depuis huit mois et d’arrêter les poursuites fantaisistes à l’encontre des leaders sociopolitiques », a-t-il indiqué ce samedi.

À l’en croire, si les leaders religieux disent que les lignes bougent, au sein des Forces vives de Guinée, eux n’ont enregistré aucun résultat. « Nous n’avons pas vu les résultats de ces lignes qui ont bougé ».

« On a bien fait de reporter nos manifestations, de respecter la religion et les leaders religieux. Si on n’avait pas fait ça, on aurait dit que ces coalitions ne respectent ni les religieux, ni les sages ».

Après cet ” échec”, Khalemodou Yansané affirme que les FVG ont décidé à l’unanimité de suspendre leur négociation avec le gouvernement : « On n’a pas encore décidé la suite. Les leaders vont se retrouver pour nous donner les directives qu’il faut face à cette situation. De toute façons nous continuons à demander le dialogue, la paix, mais nous n’accepterons pas ce qui n’est pas acceptable. Nous sommes dans un régime de transition. Tout ce qui se fait doit se faire sous le coup de la concertation et du dialogue » a-t-il conclu.