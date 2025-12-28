Le candidat du Front démocratique de Guinée (FRONDEG), Abdoulaye Yéro Baldé, a accompli son devoir civique ce dimanche 28 décembre 2025 au centre de vote du GS Banantou. À sa sortie de l’isoloir, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur a livré un message empreint d’espoir et de vigilance quant au déroulement du scrutin.

Selon lui, cette journée marque l’aboutissement d’un long processus électoral. « Nous arrivons à la phase ultime d’un processus qui a commencé il y a près d’un mois, avec une forte mobilisation populaire aussi bien à l’intérieur du pays qu’à Conakry. Partout, nous avons constaté une volonté farouche de changement », a-t-il déclaré.

Pour le candidat du FRONDEG, le scrutin de ce dimanche revêt un caractère historique. « Aujourd’hui est un jour décisif qui va sceller le destin de la Guinée pour les décennies, voire les siècles à venir. Je suis venu voter avec confiance, convaincu que les électeurs, après avoir écouté notre programme, nous accorderont leur voix », a-t-il affirmé.

Yéro Baldé a toutefois insisté sur la nécessité de respecter la volonté populaire. « J’espère que le vote exprimé dans les urnes sera respecté, dans un esprit d’égalité des chances pour tous. J’en appelle à la conscience de l’ensemble des acteurs du processus électoral, car il s’agit de l’avenir de notre pays, et non d’un combat de personnes », a-t-il souligné, mettant en garde contre les conséquences d’irrégularités susceptibles de replonger la Guinée dans des troubles inutiles.

Interrogé sur le déroulement du vote, le candidat a fait état de certaines anomalies constatées dans quelques régions. « Des administrateurs ne respectent pas toujours les règles du jeu ni le code électoral », a-t-il déploré, tout en saluant la réactivité de la directrice générale des élections. « Elle a prêté une oreille attentive à nos réclamations et a instruit ses services, y compris à l’étranger, afin que le nouveau code électoral soit strictement respecté. Pour l’instant, les difficultés sont en train d’être résolues », a-t-il indiqué.

S’adressant aux citoyens encore hésitants, Yéro Baldé les a exhortés à se rendre massivement aux urnes. « Leur avenir se joue aujourd’hui. Ce vote est crucial pour l’avenir de notre pays. En votant massivement, nous pourrons sécuriser le choix du peuple », a-t-il conclu.