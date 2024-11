Le président de l’Union internationale des journalistes africains, Lansana Camara, a exprimé sa préoccupation concernant la gestion de la transition par le général Mamadi Doumbouya. Selon lui, les actes posés par le chef de la junte laissent présager son intention de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle.

Dans une interview sur global-africa.com, Lansana Camara a expliqué que les militaires qui prennent le pouvoir, le plus souvent, n’ont pas de programme et la formation requise pour diriger un pays. “Quand Doumbouya a fait son coup d’État, j’ai cru qu’il allait prendre l’exemple sur Amadou Toumani Touré, le Malien. Le Malien n’avait aucun programme. Il a fait un coup d’État contre Moussa Traoré. Et il a dit, je remets le pouvoir à un civil qui sera démocratiquement élu. C’est ce qu’il a fait. Et il est revenu après, il s’est mis en costume de civil, il a été élu et réélu. C’est ce que je croyais que Mamadi Doumbouya allait faire. Il ne l’a pas fait et il m’a un peu déçu. Il veut rester, il a tort”, a-t-il affirmé.

Le vieux journaliste a rappelé avoir donné des conseils au président du CNDD en 2009 qui ne l’avait pas écouté. “J’ai dit ça en 2009 à Moussa Dadis Camara, quand j’ai vu qu’il n’avait aucun programme et qu’il n’avait certainement pas de bons projets, je lui ai dit que c’est pas le moment de rester, tu fais des élections, tu t’en vas, tu es jeune, tu reviens. Doumbouya est en train de commettre les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Et moi, je le dis en tant que patriote guinéen, il faut qu’il organise des élections, qu’il s’en aille”, a exhorté Lansana Camara, mettant en garde le chef de la junte au pouvoir contre les risques liées à son éventuelle candidature.

“Si Mamadi Doumbouya n’organise pas des élections libres et transparentes, il va finir comme Dadis ou peut-être même comme Alpha Condé. C’est ce que je ne souhaite pas. Je suis là pour modérer les choses et lui donner des conseils pour que les gens s’en aillent. Si tu veux quelqu’un qui connaît son propre pays, son salut c’est dans les élections libres et transparentes et le plus vite sera le mieux”, a-t-il conclu.