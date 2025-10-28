À mesure que l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 approche, les appels à une candidature du général Mamadi Doumbouya se multiplient à travers la Guinée. Des mouvements de soutien organisent des manifestations publiques pour inciter le chef de l’État à se présenter.

Mais ces initiatives ne font pas l’unanimité au sein de la classe politique. Le président du Parti Rassemblement pour la République (RPR), Diabaty Doré, a vivement critiqué ces mobilisations, les qualifiant de « démagogiques ».

Lors d’une sortie médiatique ce week-end, le leader du RPR a dénoncé des actions « sans intérêt pour la population » et motivées, selon lui, par des calculs personnels. « Il y a des propos qu’on ne doit pas tenir, car l’histoire retiendra toujours ce que chacun a fait. Je suis contre le fait de barrer les routes au détriment des citoyens. Pendant que les Guinéens vaquent à leurs occupations, certains bloquent la circulation juste pour montrer qu’ils soutiennent le général. Ce n’est pas pour le pays ni pour le peuple, c’est pour protéger leurs postes. Ces maires et directeurs doivent arrêter. Ce n’est pas dans l’intérêt du général », a-t-il déclaré.

S’adressant directement au chef de l’État, Diabaty Doré a estimé que ces manifestations ne reflètent pas un soutien sincère. « Si le général m’écoute, je lui dis que ce n’est pas pour lui. Ceux qui font ça ne vous soutiennent pas et ne vous aiment pas, car ils font souffrir la population. Dire qu’ils fermeront un hôpital si vous ne répondez pas dans 72 heures, c’est inacceptable. Imaginez qu’un malade meure à cause de cela, on dira que c’est arrivé sous votre gouvernance », a-t-il lancé.

Le président du RPR a également appelé les associations et mouvements de soutien à cesser leurs mobilisations. « Arrêtez de vous fatiguer. Le général n’a pas besoin de votre mamaya. Le meilleur soutien, c’est dans les urnes, pas dans la rue. Parce que ce que vous faites, même s’il ne le dit pas, intérieurement il vous en veut. Et la population aussi », a-t-il prévenu.

Dans un ton critique, Diabaty Doré a rappelé que certains des organisateurs de ces manifestations avaient déjà soutenu Alpha Condé lors de la campagne du troisième mandat.

« On se connaît dans ce pays. Ce sont les mêmes qui, hier, disaient : “Mon général, si tu ne respectes pas tes engagements, tu sautes.” Aujourd’hui, parce qu’ils ont obtenu un décret, ils changent de discours. Qu’ils arrêtent », a-t-il fustigé.

Enfin, le leader du RPR a assuré assumer pleinement sa position, tout en affirmant qu’il resterait disponible pour servir l’État. « On dira que je parle ainsi parce que je ne suis pas concerné, mais même si le général me nommait aujourd’hui, je ferais mon travail. Je ne prendrai pas de pancarte pour aller manifester. Si je veux lui témoigner mon soutien, je le ferai dans les quartiers ou les stades, pas en bloquant les routes. Ce qui se fait à Matoto, Matam ou Kankan, c’est de la démagogie. Il faut qu’on arrête », a-t-il conclu.

Cette déclaration intervient dans un contexte politique tendu, marqué par l’incertitude autour d’une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya, qui ne s’est pas encore exprimé publiquement sur ses intentions, tandis que les débats autour du cadre électoral restent vifs.