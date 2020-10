Quelques heures après la levée du blocus devant son domicile, Cellou Dalein Diallo a tenue une conférence de presse ce mercredi 28 octobre 2020.

Au cours de cette rencontre avec les militants, sympathisants et hommes de médias, le leader de l’UFDG a mis l’occasion à profit pour dénoncer la «tentative d’intimidation» orchestrée à son encontre par dit-il le président Alpha Condé.

«Les forces de l’ordre sont venus avec aucun document devant ma cour. Ils ont interdits toute sortie et toute entrée ce sont des instructions d’Alpha Condé. L’objectif que nous avons, c’est celui de défendre jusqu’à la victoire ce qu’on a acquise dans les urnes et de refuser par tous les moyens le hold-up électoral que Alpha conde est entrain de préparer. Lorsque vous êtes victimes d’injustices, de violences par la volonté d’un homme qui veut faire mal à ces adversaires Parce que ça ne repose sur aucune base légale. C’était pas une revendication, ma revendication c’est la reconnaissance de ma victoire et à cet égard je le dis haut et fort il n’y a pas de compromis». Explique t’il

Plus loin , Cellou Dalein Diallo affirme ne pas baisser les bras jusqu’à la satisfaction de sa revendication.

«Il n’y a rien derrière sauf la volonté d’intimider les adversaires pour qu’on ne revendique pas notre victoire mais cette fois ci il s’est trompé parce que cette revendication, ce combat sera mener jusqu’au bout», lance t’il

A rappeler que le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée était privé de toute sortie deux jours après la tenue de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier.