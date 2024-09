Le programme Sanita Ville Propre, mis en œuvre par Enabel, en partenariat avec les autorités locales de Lambanyi, a officiellement lancé ce samedi 28 septembre 2024, l’îlot de Nongo. La cérémonie, marquée par la présence de plusieurs petites et moyennes entreprises (PME), a été suivie d’une campagne de sensibilisation visant à promouvoir la propreté dans les foyers de la commune.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme Indicatif National (PIN) du 11e Fonds Européen de Développement (FED), qui fait de l’assainissement urbain l’une de ses priorités pour les villes de Conakry et Kindia.

« Il y a 66 ans jour pour jour, nous disions non à la colonisation ; aujourd’hui, nous disons non à l’insalubrité », a déclaré avec force le président de la délégation spéciale de Lambagny, lors du lancement des journées d’assainissement.

Fafa M’Bira Manè, manifestement satisfait de la collaboration avec Sanita Ville Propre, a insisté sur l’implication nécessaire des citoyens pour faire de Lambagny un modèle en matière de lutte contre l’insalubrité en Guinée. Il a également annoncé que l’abonnement aux PME de pré-collecte des déchets serait désormais obligatoire pour tous les ménages de la commune.

Sous la supervision des autorités locales et du programme Sanita Ville Propre, des équipes ont été déployées sur le terrain afin de sensibiliser les ménages à cette nouvelle mesure. L’abonnement est fixé à 30 000 GNF par ménage, avec un tarif mensuel qui varie en fonction du volume des ordures à collecter.

Hervé Dansjinou, responsable des interventions au secteur privé pour Sanita Ville Propre, a renouvelé l’engagement de son programme à soutenir les communes de Conakry, en particulier Lambanyi. « Le rôle des ménages est crucial pour garantir la propreté. Une famille négligente peut mettre toute la commune en danger d’épidémie », a-t-il rappelé.

Avant Lambanyi, des initiatives similaires avaient déjà été lancées dans d’autres communes, telles que Matoto, Tombolia et Dixinn, avec un même objectif : rendre Conakry plus propre et plus saine.