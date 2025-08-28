Me Mamadou Sané, avocat de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), s’est exprimé après le report de la décision dans l’affaire opposant son parti au ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD). Initialement prévue ce jeudi 28 août 2025, la décision a été décalée au 4 septembre prochain, un délai que l’avocat juge incompréhensible.

Selon l’avocat, la haute juridiction n’a pas respecté les délais légaux fixés par la charte des partis politiques. « Le MATD n’est plus dans le délai qui lui était imparti parce que selon la charte des partis politiques, la Cour suprême a 15 jours, quand elle est saisie, pour trancher. Nous l’avons saisie depuis le 2 juillet, nous sommes le 28 août aujourd’hui. Il y a près de deux mois, la Cour suprême n’a pas tranché », a-t-il dénoncé.

Pour Me Sané, le report annoncé par la Cour suprême n’est pas justifié. « Aujourd’hui, on s’attendait à l’arrêt de la Cour suprême, mais elle s’est contentée de dire tout simplement qu’elle reportait sans nous dire le motif. Donc tout ce qu’on va vous dire par rapport au motif du renvoi, ça sera de la spéculation. Peut-être que l’arrêt n’est pas encore rédigé, ils n’ont pas eu le temps de le rédiger, mais franchement c’est trop difficile, parce que le parti attend cette décision de la Cour suprême pour savoir ce qu’il faut faire », a-t-il déploré.

Par ailleurs, l’avocat estime que la décision du MATD vise tout simplement à écarter l’UFDG du processus électoral. « Tout est fait pour empêcher l’UFDG de participer aux élections. (…) Le 14 février 2025, le MATD avait demandé au parti d’organiser son congrès dans un délai de 45 jours. Le parti avait programmé son congrès et, entre-temps, la justice a suspendu le congrès du parti. (…) Quand la justice a autorisé le parti à organiser son congrès, le 27 juin, le MATD a interdit le congrès. »

Pour Me Sané, le but est clair. « Ils ne veulent pas que le parti renouvelle ses instances, parce que si les instances ne sont pas renouvelées, c’est difficile pour le parti de participer aux élections. Ils ne veulent pas que l’UFDG participe aux élections et donc nous, on considère ça comme une expression de peur, parce qu’on sait que face à l’UFDG, c’est une machine électorale, c’est un pouvoir, c’est un parti qui peut remporter toutes les élections. Ils ne veulent pas que l’UFDG participe aux élections, c’est l’objectif, pas autre chose. »

La décision de la Cour suprême est désormais attendue le 4 septembre 2025. En attendant, les avocats de l’UFDG dénoncent une stratégie politique visant à retarder le congrès du parti et à fragiliser ses chances de participation au prochain scrutin.