Les prisonniers de la Maison centrale de Conakry souffrent souvent de malnutrition et de sous-alimentation. Les repas sont généralement insuffisants en quantité et médiocres en qualité. Une situation qui occasionne des pathologies chroniques telles que l’anémie.

Les rations alimentaires quotidiennes proposées aux 2008 prisonniers dont 216 mineurs et 89 femmes, se composent principalement de riz, accompagnés parfois de sauce, pâte d’arachide avec poisson, feuilles de patate, feuilles de manioc, tôla et gombo qui sont souvent dépourvu de protéines et de vitamines essentielles.

Les sources de protéines comme la viande ou le poisson sont rares et distribuées de manière sporadique (une fois par semaine).

Les légumes frais et les fruits, indispensables à une alimentation équilibrée, sont presque inexistants dans les repas fournis.

La nourriture est préparée dans des conditions d’hygiène déplorable, augmentant le risque de maladies gastro-intestinales chez les détenus. Les prisonniers n’ont pas toujours accès à l’eau potable en quantité suffisante, ce qui aggrave encore leur état de santé général.

Pourtant, le nouveau régisseur Dr Thierno Sadou 1 Diallo se félicite et explique que les conditions alimentaires des détenus se sont nettement améliorées ces derniers temps.

« Le nombre de sacs préparés par jour varie en fonction de l’effectif. Par détenu, chacun a le droit à 300 g de riz pour le repas principal et 50 g de riz pour la bouillie lactée et sucrée qui est servie le matin. Donc, c’est 350 g de riz par détenu et par jour en fonction du facteur de conversion… De nos jours, nous préparons 12 sacs de riz par jour à la Maison centrale de Conakry pour 2008 détenus. L’aliment de base ici en Guinée est le riz et vous savez que le repas seul n’est pas suffisant, mais c’est la qualité des denrées qu’on met dans la sauce qui est importante pour les détenus afin d’avoir les 2400 kilocalories attendues, par adulte, par jour pour pouvoir rester en bonne santé », a-t-il déclaré.

Cette situation est exacerbée par le surpeuplement chronique de la prison, qui compte bien plus de détenus que sa capacité ne le permet.

Avec 2008 prisonniers, pour un nombre limité de cellules, soit une surpopulation carcérale de 700%, ces prisonniers ne disposent que d’un personnel de santé composé de 16 personnes, dont quatre médecins et 12 infirmiers répartis en quatre équipes et qui exercent tous les jours.