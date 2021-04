«L’islam et les pandémies» c’est le thème retenu pour cette cinquième édition du Coran challenge organisé par le groupe medias Guinée Buzz.

Cette compétition est organisée au mois de ramadan de chaque année. Après plus d’une quarantaine de postulants, seize seulement ont été retenus. Parmi les seize, cinq sont qualifiés pour la finale prévue le 7 mai prochain.

Voici la liste des finalistes du concours Coran Challenge 2021 (liste non ordonnée)

Publicité

– Daouda Bah (N°1)

– Khadija Diallo (N°16)

– Ibrahima Diallo (N°7)

– Abdoul Goudoussy (N°13)

– Aboubakr Diallo (N°9)

Continuez à aimer et partager la vidéo de ces 5 candidats pour un maximum de vue et like.

Critères pour la finale :

– Note digitale (Like et Vue)

– Note du Jury (compte double)

– Note Quiz sur le thème (Questions sur les passages du coran faisant référence aux pandémies)

Prix des lauréats à gagner :

– 1ère place : 5millions GNF

– 2ème place : 3millions GNF

– 3ème place : 2millions GNF