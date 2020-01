L’appel à la « résistance » du FNDC: 4 blessés par balle ce mardi à Conakry et à Dubreka (Communiqué)

L’appel à la résistance active et permanente lancé par le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) a été suivi par endroits à Conakry et dans certaines de villes de l’intérieur, notamment à Dubreka où des violents affrontements ont éclaté ce matin entre forces de l’ordre et manifestants.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce mardi 28 janvier 2020, les opposants à un troisième mandat pour Alpha Condé parlent d’une réussite totale de la marche, et appellent à poursuivre la résistance.

Communiqué du FNDC

La désobéissance civile contre le coup d’État constitutionnel a été largement suivie par les populations dans plusieurs villes du pays.

Rien n’arrêtera la résistance citoyenne engagée contre le 3ème mandat jusqu’à l’abandon total de ce projet illégal et inopportun. Ce mardi 28 janvier, la protestation populaire s’est poursuivie de plus belle dans plusieurs villes du pays notamment à Conakry, Boké, Boffa, Dubreka, Tanéné, Kindia, Coyah, Kolabougni, Kamsar, N’zérékoré, Mamou, Pita, Dalaba, Labé, Koubia, Dabola, Dinguiraye, Fria, Kouriya, Sangarédi, Manéa, Gaoual, Lelouma et Koundara.

Toutes les activités administratives et commerciales ont été totalement ou partiellement paralysées dans ces localités.

La situation était particulièrement tendue dans les préfectures de Kindia et de Dubréka plus précisément à Tanènè où les forces de défense et de sécurité ont violemment réprimé les manifestations en faisant usage des armes de guerre.

Un jeune 19 ans été tué la nuit dernière à Koloma.

On dénombre quatre (4) blessés par balle dont Ousmane Camara blessé au pied par balle à Dubréka et trois autres personnes à Koloma et à Dixinn.

Plusieurs personnes ont également été arrêtées.

Toutes ces exactions constituent une raison de plus qui justifie la nécessité de poursuivre la lutte pour empêcher la perpétuation de ce régime.

La résistance citoyenne se poursuit demain mercredi 29 janvier dans tout le pays.