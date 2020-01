Des gendarmes accusés d’avoir tué un jeune a Cosa

La gendarmerie est accusée d’avoir tué Mamadou Moussa Barry, apprenti forgeron, âgé de 20 ans dans la nuit du lundi à mardi 28 janvier 2020 dans le quartier Bantounka 2 à Cosa.

Selon Souleymane Bah, témoin de la scène, l’acte s’est passé entre 2h et 3h. “ils l’ont tiré et il est tombé dans notre concession. on l’a entendu crier: au secours, venez m’aider, ils m’ont tué pendant que les agents étaient en train de le violenter. Quelques temps après, on a entendu un agent dire de l’embarquer et un autre a répondu non, on va le laisser c’est fini pour lui. Quand ils sont partis, nous sommes sortis voir. Le jeune nous a demandé de l’eau et on lui a donné. Nous lui avons demandé le numéro de téléphone de ses parents, il a juste dit: 628 16, après, il a rendu l’âme”.

En 2008, une fille de la même famille que Mamadou Moussa Barry avait été tuée par des forces de l’ordre.

Témoignages de Souleymane BAH