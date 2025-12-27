Comme annoncé dans l’un de nos précédents articles, les habitants du quartier Sonfonia ont été tirés de leur sommeil dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre par des tirs nourris. Plusieurs détonations ont retenti de manière intermittente entre 4 heures et 8 heures du matin, plongeant les riverains dans une vive inquiétude.

Au cours de ces échanges de tirs, dont l’origine demeure pour l’heure inconnue, une mosquée en cours de construction à Sonfonia Africof, et sur le point d’être inaugurée, a subi d’importants dégâts matériels. Le constat dressé au petit matin est éloquent : vitres brisées, toiture endommagée et murs criblés d’impacts de balles.

Présent sur les lieux pour évaluer l’ampleur des dégâts, Mamadou Saliou Diallo, conseiller de la mosquée de Sonfonia Africof, est revenu sur les faits et leurs conséquences. « On a commencé la construction de cette mosquée depuis deux ans. La nuit, il y a eu des tirs à Sonfonia Africof. Il y a beaucoup de vitres cassées, de tôles, de murs. Il y a des traces de balles partout. On est venu ce matin pour constater ce qui s’est passé, mais on ne connaît pas l’origine de ces tirs. On a commencé à entendre les tirs à 4 heures du matin », a-t-il expliqué.

L’inquiétude a rapidement gagné les familles du quartier, contraintes de rester éveillées durant plusieurs heures. « Quand on a entendu les tirs, on était très très inquiet. Parce qu’on n’a pas pu dormir avec les enfants. Tout le monde s’est reposé sur le salon », témoigne un habitant.

Face à l’ampleur des dommages, les responsables de la mosquée envisagent désormais de saisir les autorités compétentes afin de trouver une solution pour achever les travaux. « On est venu constater d’abord les dégâts. On veut adresser un courrier à l’autorité compétente pour essayer de trouver les moyens pour finaliser la mosquée. Parce que c’est avec l’argent du contribuable qu’on est en train de construire cette mosquée. C’est des pauvres citoyens qui ont contribué jusqu’ici. On est là en phase de finition. Bientôt, on va l’inaugurer », a ajouté Mamadou Saliou Diallo.