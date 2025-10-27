Le décès d’Elhadj Mamoudou Camara, Kountigui de la Basse-Guinée, survenu ce lundi 27 octobre 2025 à Conakry, suscite une vague d’émotions et d’hommages à travers le pays. Parmi les premières personnalités qui ont réagi figure Cellou Dalein Diallo , président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et ancien Premier ministre, qui a exprimé sa « profonde tristesse » face à la disparition de cette figure morale et communautaire.

« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès d’Elhadj Mamoudou Camara, Kountigui de la Basse-Guinée, survenu ce lundi 27 octobre à Conakry », a déclaré l’opposant, saluant la mémoire d’un homme reconnu pour sa sagesse, son sens de l’écoute et sa capacité à rassembler.

Pour Cellou Dalein Diallo, la Guinée perd un acteur essentiel du vivre-ensemble.

« Notre pays perd aujourd’hui un guide spirituel respecté, dont la sagesse et la bienveillance ont marqué de nombreux compatriotes », at-il souligné, rappelant l’importance du rôle joué par le défunt dans la préservation de la cohésion sociale.

L’ancien Premier ministre a également insisté sur l’engagement du Kountigui en faveur de la stabilité nationale, notamment dans les périodes de tensions politiques. « Par son engagement constant en faveur de la paix et de l’unité, il a toujours contribué à renforcer la fraternité entre les Guinéens, même dans les moments les plus difficiles », a-t-il déclaré, avant d’adresser ses condoléances à sa famille et de formuler des prières pour le repos éternel du disparu.

Figure respectée et écoutée, Elhadj Mamoudou Camara laisse derrière lui une communauté endeuillée et l’image d’un homme de consensus, profondément attaché à la paix et à l’unité de la nation.