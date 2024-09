Le Fonds Monétaire International (FMI) a octroyé à la Guinée un prêt concessionnel de 69 millions de dollars, destiné à soutenir les ménages les plus vulnérables dans le cadre du projet des “Guichets choc alimentaire”. Ce programme vise à atténuer les effets de la crise alimentaire mondiale, exacerbée par les tensions économiques internationales, et à offrir un soutien direct aux populations les plus fragiles du pays.

La mise en œuvre de cette initiative a été confiée à l’Agence Nationale d’Inclusion Économique et Sociale (ANIES), qui se chargera d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des transferts monétaires directs à 60 000 ménages répartis sur l’ensemble du territoire. Parmi ces bénéficiaires, 20 000 ménages sont situés dans la zone spéciale de Conakry, tandis que 40 000 autres se trouvent dans les différentes régions du pays.

L’archipel de Kassa fait également partie des bénéficiaires de ce programme. Les transferts monétaires permettront à ces ménages d’alléger leurs charges quotidiennes, notamment en couvrant les frais de scolarité des enfants et en assurant une alimentation stable. Ces aides financières visent également à encourager le développement d’activités génératrices de revenus pour les familles, favorisant ainsi une plus grande autonomie économique.

Selon l’ANIES, cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en Guinée. L’agence prévoit d’accompagner les ménages non seulement par des aides ponctuelles, mais aussi par des formations et des soutiens à long terme pour renforcer leur résilience face aux chocs économiques.

Ce prêt concessionnel du FMI s’inscrit dans une série de mesures de soutien aux économies en développement.